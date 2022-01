Noua lege care permite sinuciderea asistată a intrat în vigoare, în Austria Noua lege care permite sinuciderea asistata a intrat in vigoare, sambata, in Austria. Conform legii, persoanele cu varsta de peste 18 ani care sufera de boli terminale sau au afectiuni permanente si debilitante pot opta pentru a fi ajutate sa-si puna capat zilelor, noteaza bbc.com. Parlamentul a aprobat legea in decembrie, dupa o decizie a […] The post Noua lege care permite sinuciderea asistata a intrat in vigoare, in Austria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Parlamentul a aprobat legea in decembrie, dupa o decizie a Curtii Constitutionale cu privire la aceasta problema.Fiecare caz care va face obiectul legii va fi evaluat de doi doctori, dintre care unul trebuie sa fie expert in medicina paliativa.Ei stabilesc daca pacientul este capabil sa ia aceasta decizie…

- Noua lege care permite sinuciderea asistata a intrat in vigoare in Austria, sambata. Conform legii, persoanele cu varsta de peste 18 ani care sufera de boli terminale sau au afectiuni permanente si debilitante pot opta pentru a fi ajutate sa-si puna capat zilelor, noteaza bbc.com.

