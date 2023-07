Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a declarat sambata ca in noua lege a salarizarii, la care se lucreaza la minister, se doreste ca sporurile sa fie de maximum 20%, astfel incat sa nu mai fie categorii de beneficiari care primesc venituri mai mari decat presedintele Romaniei. Ea a mai spus ca reforma…

- Ministerul Muncii a elaborat un prim proiect al Legii salarizarii, care va fi trimis Bancii Mondiale, pentru a vedea impactul bugetar, potrivit unor surse guvernamentale citate de Agerpres.De asemenea, saptamana viitoare, ar urma ca noul ministru al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, sa aiba discutii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca reforma pensiilor speciale nu este blocata si ca a explicat celor de la Banca Mondiala si Comisia Europeana ca Executivul doreste ca reforma in domeniu sa fie aprobata in aceasta sesiunea parlamentara.

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. „Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…

- • Vor fi eliminate categoriile de indemnizatii si pensii stabilite si platite in baza unor legi speciale Ministrul Muncii, Marius Budai, a agreat cu reprezentantii Comisiei Europene o serie de principii si criterii legate de sistemul de pensii, printre care se numara cresterea varstei de pensionare,…

- Esec nedeclarat al echipei Budai-Bolos la Bruxelles: plafonul de 9,4- din PIB pentru pensii se va elimina doar daca se face reforma, a spus chiar ministrul Muncii. In schimb, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a evitat orice declaratie pe tema pensiilor, dupa ce s-a intors de la discutiile…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi, la Antena 3, ca exista un risc de „zero la suta” ca Romania sa nu realizeze reforma pensiilor speciale in termenii prevazuți in PNRR, dupa ce reprezentantii Bancii Mondiale apreciaza intr-un raport ca nu vor fi reduceri substantiale de cheltuieli, prin…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre pensiile speciale, dar și despre cat de important este acest aspect pentru Romania. Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca, in cazul in care nu va fi facuta reforma pensiilor speciale prevazuta in PNRR, cand va fi premier isi va asuma raspunderea pe o astfel de lege…