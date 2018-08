Proiectul prevede tot 4 categorii de pensii, la limita de varsta, anticipata, de invaliditate și de urmaș, dar toate sufera modificari de structura. In cazul pensiei pentru limita de varsta trebuie indeplinite cumulativ condițiile de vechime minima și varsta standard de pensionare. Ca și excepție, actuala pensie anticipata devine pensie pentru limita de varsta, adica cei care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv cu perioadele asimilate (studiile), se pot pensiona cu 5 ani inainte de indeplinirea varstei de pensionare. In același timp, in acest caz se poate cumulapensia cu salariul…