Noua Lege a pensiilor va obliga administratorii pe Pilonul II sa plateasca comision de 0,5% Casei de Pensii

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, potrivit careia costurile generate de colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor pluviale vor fi suportate de utilizatorii serviciului,…

- „Nu se primesc documente prin email, fax, intrucat contin date cu caracter personal. In conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016, exceptie face doar fotocopia dupa actul de identitate, care poate fi transmisa pe adresa de email [email protected]“, se arata in ghidul de obtinere a cardului european de…

- Administratorii fondurilor de pensii private de Pilon II percep doua comisioane: unul de 2,5% aplicabil la fiecare contributie virata si unul de 0,05% din valoarea existenta in cont, in fiecare luna, adica 0,6% pe an. Aceste valori sunt maximele admise de lege.

- Scandalul suspendarii contributiilor la Pilonul II de pensii ia amploare. Desi Guvernul Dancila a negat intentiile de a opri viramentele catre fondurile private, un nou document a aparut astazi in acest sens. Senatorul PNL Florin Citu a facut public un document prin care guvernul anunta Comisia Europeana…

- Romania se confrunta deja cu o criza demografica, iar lucrurile se vor inrautati, asa ca nu este fezabila renuntarea la Pilonul II de pensii sau suspendarea contributiilor, avertizeaza expertii.

- Documentul publicat „din greseala“ in programul legislativ al Guvernului, negat rand pe rand de politicieni, contine, pe langa suspendarea contributiilor la Pilonul 2, inca doua aspecte care au fost trecute cu vederea: faptul ca vor creste contributiile aferente pensiilor cu 84 de lei, suma ce va fi…

- In numele celor peste 430 de companii membre – americane, internaționale și romanești ce susțin prin activitea lor economica peste 250.000 de angajați romani și familiile acestora, Camera de Comerț Americana in Romania (AmCham Romania) iși exprima ingrijorarea cu privire la orice masuri și politici…