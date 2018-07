Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca noua lege a pensiilor va indrepta inechitatile aparute in calculul pensiilor pentru oameni care au muncit in aceleasi conditii, dar s-au pensionat la date diferite, precizand, totodata, ca nicio pensie nu va scadea. "Legea indreapta…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Romania TV ca nu se va intampla nimic in aceasta vacanta parlamentara. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Romania TV ca nu se va intampla nimic cu legile justitiei in aceasta vacanta parlamentara.Conducerea Camerei…

- Toate pensiile vor crește iar inechitațile sociale istorice vor fi indreptate, a afirmat președintele PSD Liviu Dragnea. Pensiile romanilor sunt principala preocupare a cabinetului Dancila iar in luna august vor avea loc dezbateri pe aceasta tema. Nicio pensie nu va ramane nemodificata, promite președintele…

- Lucian Morar, primul primar din Romania care vrea sa renunțe la pensia speciala : principiul contributivitații trebuie sa stea la baza unei pensii, nu principiul solidaritații sau cel al pensiilor speciale pentru aleșii neamului Joi, 19 iulie 2018 , in Baia Mare a avut loc conferința de presa a PMP…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

- "In aceasta vara voi lucra cu doamna Olguta Vasilescu, cu doamna prim-ministru si cu alti colegi si in toamna vreau sa intram in forta cu legea pensiilor. O vom face. Este o lege extrem de mult asteptata, este o lege nu usoara, dar este o alta masura pe care trebuie sa o luam ca sa indreptam o uriasa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, anunța ca in aceasta vara echipele de specialitate și miniștrii de resort se vor ocupa de legea pensiilor, astfel incat proiectul sa fie finalizat pana la inceputul sesiunii parlamentare și trecut prin procedura pana la final de an.

- Legea achizițiilor publice a fost finalizata. Liderul PSD Dragnea s-a lansat, luni, intr-un ataca la adresa funcționarilor din ministere. ”Sunt inca oameni prin esaloanele II, poate chiar IV, care fac orice ca sa blocheze investitiile”, a spus el. Și premierul Viorica Dancila a anunțat ca legea achizițiilor…