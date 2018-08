Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. ‘Joi va fi prezentarea…

- "Joi va fi prezentarea legii in ansamblu. Vor fi cateva noutati. Va ramane o luna in dezbaterea publica. Fiecare cetatean al Romaniei poate trimite adresa la Ministerul Muncii in care sa spuna ce il deranjeaza in aceasta lege. Vom avea discutii cu organizatiile de pensionari din toata Romania, ne…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat sambata noaptea, la Romania TV, ca noua lege a pensiilor este un proiect mamut, care se va aplica etapizat si ca toate pensiile vor creste anual. Legea va fi supusa dezbaterii publice timp de o luna, dupa ce liderul PSD isi va fi dat acordul.

- "Aș vrea sa va spun ca sunt bani de pensii, ca am primit bani in plus la rectificarea bugetara pentru plata pensiilor, pentru ca am facut și o rectificare legislative pentru cei care au ieșit la pensie in 2011. A aparut o lege care regleaza inechitatile. S-a reglat si era nevoie de bani in plus.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat luni, 23 iulie, ca in urma adoptarii Legii pensiilor, care va fi pusa in dezbatere publica, nu vor exista diminuari ale pensiilor si vor fi eliminate o serie de inechitati din sistem. Potrivit premierului Romaniei, Legea pensiilor va fi adoptata pana la sfarșitul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat luni, 23 iulie, ca in urma adoptarii Legii pensiilor, care va fi pusa in dezbatere publica, nu vor exista diminuari ale pensiilor si vor fi eliminate o serie de inechitati din sistem. Potrivit premierului Romaniei, Legea pensiilor va fi adoptata pana la sfarșitul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat luni seara ca in urma adoptarii Legii pensiilor, care va fi pusa in dezbatere publica, nu vor exista diminuari ale pensiilor si vor fi eliminate o serie de inechitati din sistem. "Aceasta lege va fi pusa in dezbatere publica si, dupa ce vom face…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri seara, intr-un interviu pentru Romania TV, ca legea pensiilor va intra din septembrie in debzaterea parlamentara, iar toata lumea poate sa-si spuna punctul de vedere pe lege, poate trimite mesaje la minister cu ce i se pare in neregula sau sa…