- Proiectul noii Legi a Pensiilor prevede ca cei care aleg o asigurare facultativa sa poata plati perioade diferite pentru care nu au contribuit, care sa totalizeze cinci ani, si nu pentru o perioada de cinci ani consecutivi, asa cum prevede legea actuala.

- Potrivit noului Proiect al Legii Pensiilor, persoanele care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare se pot pensiona cu 5 ani inainte de indeplinirea varstei de pensionare. Proiectul a intrat, joi, in dezbatere publica.

- Proiectul noii Legi a Pensiilor, pus joi in dezbatere publica, prevede un calcul al pensiei minime in functie de vechime. Astfel, pensionarii cu vechime minimum 15 ani vor incasa 45% din salariul minim brut, in timp ce pensionarii cu vechime intre 10 si 15 ani vor primi 40% din salariul minim brut.

- Proiectul noii Legi a pensiilor va discrimina femeile, care vor primi pensii mai mici chiar si cu 30% fata de barbati, daca statul nu le va acorda alte compensatii, sustine presedintele Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu. "Fara sa vedem deocamdata textul proiectului, din prezentarile…

- Proiectul noii Legi a pensiilor va discrimina femeile, care vor primi pensii mai mici chiar si cu 30% fata de barbati, daca statul nu le va acorda alte compensatii, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu.

- Proiectul noii legi a pensiilor urmeaza sa fie pus, joi, in dezbatere publica, timp de aproximativ o luna, iar apoi sa intre in procedura parlamentara. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca nicio pensie nu va scadea.

- Va fi o noua formula de calcul care va intra in vigoare in anul 2021. Toate pensiile vor fi calculate in functie de contributivitate. Aceasta va conta in proportie de suta la suta. Sudiile superioare vor fi considerate vechime in munca, iar mamele care au minim trei copii vor putea iesi la pensie…

- El a explicat ca procesul de recalculare a pensiilor pentru acesti beneficiari va incepe la 1 octombrie 2018, principalele categorii profesionale la care se vor aplica noile prevederi fiind fostii angajati din minerit, siderurgie, constructii, cai ferate si alte domenii care s-au incadrat in grupele…