- Polițiștii au facut, marți, percheziții la doua persoane din București care ar fi vandut produse de lux furate din Italia. Plangerea a fost facuta de un reprezentant al casei de moda Gucci, iar prejudiciul depașește 1,3 milioane de euro. La data de 14 noiembrie 2023, polițiști din cadrul Direcției Generale…

- Inca o drona a cazut pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina, urmare a unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene. Poliția de Frontiera a observat, in noaptea de miercuri spre joi, un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea. Din fericire, resturile de drona, care…

- O grupare internationala de trafic de heroina dinspre Orientul Mijlociu spre Europa de Vest a fost destructurata pe teritoriul Romaniei. Gruparea, formata din romani si straini coordonati de un turc stabilit in Romania, ducea drogurile in Ucraina. Peste 180 de kilograme de heroina au fost descoperite…

- Specialiști din cadrul ISU, Poliție, Jandarmerie, Armata, SRI si Poliția de Frontiera au fost trimiși sambata dimineața pe campul din apropierea orașului Galați pentru a cerceta zona și a cauta posibile ramașițe unei drone rusești care sa fi ajuns pe teritoriul Romaniei ca urmare a atacului de vineri…

- O nava de marfa sub pavilion Togo a explodat la Sulina, dupa ce ar fi lovit o mina. Mai mulți marinari ar fi fost raniți. Garda de Coasta și Poliția de Frontiera ar fi fost alertate, miercuri dimineața, in jurul orei 07.00, ca la aproximativ 25 de mile in larg, intre Sulina și Canalul Bistroe, […]…

- Un camion plin cu medicamente cu o substanța de pe lista drogurilor de risc a fost oprit in vama Bechet. Poliția de Frontiera precizeaza ca este o captura record, valoarea de piața fiind estimata la peste 3 milioane de euro. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bechet…

- Politistii botosaneni au demarat o ancheta dupa ce o tanara de 25 de ani din municipiul Botosani a murit, vineri, pe Sectia de obstretica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati la cateva ore dupa ce a fost internata. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…