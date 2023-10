Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca principiul de baza care a fost stabilit in sedinta coalitiei de guvernare pentru noua lege a pensiilor este ‘pensii egale, pentru munca si contributii egale’ si a anuntat ca pensiile vor creste de doua ori anul viitor. ‘Pensiile vor creste de doua ori anul…

- DOCUMENT | Noua Lege a Pensiilor - Cum și cui marește Guvernul Ciolacu veniturileGuvernul Marcel Ciolacu va mari pensiile! Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a prezentat, in ședința Coaliției de marți, ultima forma a noii Legi a pensiilor care urmeaza sa intre in vigoare. Legea a fost…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, va prezenta marti dupa-amiaza, in cadrul unei sedinte a coalitiei de guvernare, proiectul noii legi a pensiilor din sistemul public, au informat surse politice. Potrivit acestora, cel mai probabil, proiectul de lege urmeaza sa fie aprobat saptamana viitoare de…

- Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, spune premierul. Cu cat vor crește pensiile Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024. De la aceasta data, toate pensiile se maresc cu 13,8%, conform legii, a declarat sambata premierul Marcel Ciolacu. „De la 1 ianuarie,…

- Pensii 2024 | Cu ce procent vor crește pensiile: Punctul de pensie și pensia minima de anul viitor. Anunțul ministrului Boloș Pensii 2024 | Cu ce procent vor crește pensiile: Punctul de pensie și pensia minima de anul viitor Pensiile romanilor vor inregistra o majorare semnificativa in 2024, a anunțat,…

- CUM VOR PUTEA CREȘTE PENSIILE Cheltuieli de 9,4% din PIB cu pensiile (sageata de trecere) cheltuieli sustenabile (2022-2070)Majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2024 (inflație 2022)(sageata crestere) 14%Punctul de pensie: 1.785 lei (sageata crestere 14%) + 249 leiPensia minima: 1.125 lei (sageata crestere…

- Se pregatește majorarea pensiilor. Cu ce procent vor crește pensiile și punctul de pensie in 2024 Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, a anunțat intenția Guvernul de a majora pensiile in viitorul cel mai apropiat. Guvernul Romaniei se afla in procesul de pregatire pentru negocieri importante…

- Guvernul se pregatește de negocieri la Bruxelles privind Legea pensiilor. Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ca planul autoritaților din Romania este sa creasca pensiile. Din informațiile scurse in presa, pensia minima ar crește de la 1.125 lei la 1.350 lei. De asemenea, punctul…