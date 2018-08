Noua lege a pensiilor: formula de calcul

Proiectul de act normativ se bazeaza pe mai multe principii fundamentale: - contributivitate, adica plata in funcție de contribuție; - egalitate, adica pensionari care au aceeași vechime, dar care au ieșit la pensie in momente diferite, primesc aceeași suma de bani; - solidaritate sociala, adica generațiile in activitate susțin, prin plata contribuțiilor lor, generațiile de pensionari și, in viitor, vor fi susținute la randul lor; - imprescriptibilitate, adica dreptul la pensie nu se poate prescrie. In proiectul de lege se precizeaza ca nicio pensie in plata nu va scadea. In cazul in care, in…