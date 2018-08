Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca separat de noua lege a pensiilor trebuie sa inceapa, din luna august, discutiile despre pensiile fostilor ofiteri din MAI si MApN pentru ca el nu este de acord cu „catalogarea pensiilor acestor ofiteri in categoria pensiilor speciale”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este invitat joi seara, de la ora 21.00, la Romania TV, liderul social-democrat urmand sa prezinte viitoarea lege a pensiilor, in conditiile in care tot de la acea ora Ministerul Muncii va publica si draftul proiectului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Romania TV, ca vrea ”sa intre in forta” cu legea pensiilor in Parlament” astfel incat sa fie in vigoare pana a finalul anului, „pentru ca trebuie sa luam in calcul piedicile pe care le va pune Iohannis sau cei din opozitie".

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț de-a dreptul șocant în cadrul unei emisiuni TV, acesta declarând ca toate pensiile se vor dubla în urmatorii trei ani.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca în urma aplicarii noii legi a pensiilor, care…

- "In mod clar e nevoie de o reforma a sistemului de pensii, cred, in primul rand, toata aceasta suita de pensii speciale cu care s-a aruncat in stanga si in dreapta trebuie clarificate, mai ales pentru oamenii care poate chiar ar fi indreptatiti pentru o astfel de abordare. Dar, in primul rand. avem…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca noua lege a pensiilor va indrepta inechitatile aparute in calculul pensiilor pentru oameni care au muncit in aceleasi conditii, dar s-au pensionat la date diferite, precizand, totodata, ca nicio pensie nu va scadea. "Legea îndreaptă…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va vorbi despre noua lege a pensiilor si va explica toate schimbarile prevazute in cea mai importanta lege pentru milioane de romani. De asemenea, Liviu Dragnea va spune cum riposteaza la ultimele atacuri de la Cotroceni, cum va merge pana la capat, ce strategie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara ca proiectul legii pensiilor va fi finalizat pana in toamna, cand va incepe sesiunea parlamentara, iar la finalul anului va fi adoptat. "In aceasta vara voi lucra cu colegii mei, cu doamna Olguta Vasilescu, doamna prim-ministru si…