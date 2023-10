Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a finalizat proiectul noii legi a pensiilor, document care urmeaza sa fie prezentat azi in cadrul unei ședinte a coaliției de guvernare. Legea, care este asumata prin PNRR, are la baza mai multe principii, printre care cel al obligativităţii, al contributivităţii, al egalităţii…

- Proiectul de lege a refoormei pensiilor speciale, promisa de Rareș Bogdan la intrarea sa in politica, a fost votat, luni in parlament, la cațiva ani distanța de promisiunea liderului liberal: „In 30 de zile desființam pensiile speciale!”, spunea Rareș Bogdan in campania sa electorala din 2018. Comisiile…

- Legea pensiilor de serviciu pentru magistrați a fost adoptata de Senat, urmand sa fie dezbatuta, in forma finala, de Camera Deputaților, forul decizional. Dupa decizia CCR s-a eliminat prevederea privind recalcularea pensiilor, dar se impun doua praguri, de 15% sau 20%. Iar daca vechimea ramane de 25…

- Repartitoare pentru caldura vor deveni obligatorii de la 1 ianuarie 2024. Persoanele care nu le vor monta pana pe data de 31 decembrie 2023 risca sa fie sancționate cu amenzi mari. Potrivit unui anunț publicat de ANRE pe pagina de Facebook, cu ajutorul sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor…

- Femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate la casieriile, ghiseele si casele de marcat de la instituțiile publice și private, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional. „Femeile gravide, precum si persoanele insotite…

- Guvernul Ciolacu se reuneste miercuri, de la ora 17.00, in sedinta pentru Legea privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, care va fi discutata in prima lectura. Sedinta de Guvern va avea loc de la ora 17.00, urmand sa se discute in prima lectura…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca va avea o discutie marti cu sefii din Justitie, pe tema legii pensiilor speciale. Ea a precizat ca va creste varsta de pensionare la magistrati si ca este o discutie transata deja. Ministrul Justitiei a declarat la B1 ca va avea o discutie, prima de…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, anunta ca va convoca Biroul Permanent pentru a stabili coordonatele unei sesiuni parlamentare extraordinare, in care va fi reexaminata Legea pensiilor speciale si vor fi facute modificarile necesare pentru a respecta decizia CCR. ”Legea pensiilor speciale trebuie…