- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor, care urmareste eliminarea inechitatilor dintre cei care au cotizat egal si primesc pensii diferite, dar si dintre barbati si femei, asa cum se intampla in prezent, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.…

- Proiectul noii Legi a Pensiilor prevede ca pensionarii cu un stagiu de cotizare sub 15 ani sa poata opta pentru indemnizatia sociala minima, in loc de pensie. Alegerea se va face cu trei luni inainte de intrarea in vigoare a legii.

- Ministerul Muncii a lansat, joi, in dezbatere publica, proiectul noii Legi a Pensiilor. Una dintre cele mai importante modificari se refera la introducerea unei formule de calcul, astfel incat pensiile femeilor și ale barbaților, care au aceeași perioada lucrata, sa fie egalizate din anul 2021. Potrivit…

- Proiectul noii Legi a Pensiilor, pus joi in dezbatere publica, prevede un calcul al pensiei minime in functie de vechime. Astfel, pensionarii cu vechime minimum 15 ani vor incasa 45% din salariul minim brut, in timp ce pensionarii cu vechime intre 10 si 15 ani vor primi 40% din salariul minim brut.

- Ministerul Muncii a lansat, joi, in dezbatere publica, proiectul noii Legi a Pensiilor. Una dintre cele mai importante modificari se refera la introducerea unei formule de calcul, astfel incat pensiile femeilor si ale barbatilor, care au aceeasi perioada lucrata, sa fie egalizate din anul 2021.

- Proiectul noii legi a pensiilor se va publica joi seara la ora 21:00, a anuntat Ministerul Muncii. Actul normativ va fi prezentat vineri, la ora 12: 00 de catre Olguta Vasilescu. Inainte ca proiectul de lege sa fie prezentat, va fi explicat joi seara, din studioul Romania TV, de catre liderul PSD, Liviu…

- Va fi o noua formula de calcul care va intra in vigoare in anul 2021. Toate pensiile vor fi calculate in functie de contributivitate. Aceasta va conta in proportie de suta la suta. Sudiile superioare vor fi considerate vechime in munca, iar mamele care au minim trei copii vor putea iesi la pensie…

- Se recalculeaza pensiile celor care au lucrat in grupele I și II de munca. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Este vorba despre o modificare la Legea nr.263/2010, ce a generat mai multe…