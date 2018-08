Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat vineri ca noua Lege a pensiilor se bazeaza, printre altele, pe contributivitate, adica primești in funcție de cat ai cotizat, și egalitate, adica pensionari care au aceeași vechime, dar care au ieșit la pensie in momente diferite, primesc aceeași suma de bani. Totodata, a precizat ca Statul va trebui sa suplimenteze bugetul de pensii cu 15 miliarde de lei, in anul 2022.