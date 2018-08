Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul noii Legi a Pensiilor prevede ca pensionarii cu un stagiu de cotizare sub 15 ani sa poata opta pentru indemnizatia sociala minima, in loc de pensie. Alegerea se va face cu trei luni inainte de intrarea in vigoare a legii.

- Proiectul noii Legi a Pensiilor, pus joi in dezbatere publica, prevede un calcul al pensiei minime in functie de vechime. Astfel, pensionarii cu vechime minimum 15 ani vor incasa 45% din salariul minim brut, in timp ce pensionarii cu vechime intre 10 si 15 ani vor primi 40% din salariul minim brut.

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor, care urmareste eliminarea inechitatilor dintre cei care au cotizat egal si primesc pensii diferite, dar si dintre barbati si femei, asa cum se intampla in prezent, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.…

- Proiectul noii Legi a pensiilor va discrimina femeile, care vor primi pensii mai mici chiar si cu 30% fata de barbati, daca statul nu le va acorda alte compensatii, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu.

- Autoritațile locale ne vor taxa diferit, de la anul, pentru gunoiul colectat separat (plastic, metal ș.a.m.d.), respectiv pentru gunoiul menajer, iar cei care nu vor respecta colectarea separata vor fi sancționați, potrivit unui act normativ care a fost recent publicat in Monitorul Oficial. La Legea…

- Proiectul de Ordin care prevede incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic din invațamantul preuniversitar prezinta deficiențe majore, fiind o masura care va perpetua atragerea in sistem a profesorilor slab pregatiți, in timp ce tinerii performanți se vor orienta in continuare spre…

- Proiectul de lege privind Codul administrativ al Romaniei a fost retrimis, la cererea grupului parlamentar al PSD, la Comisia speciala, condusa de social-democratul Marcel Ciolacu, care urmeaza sa adopte un raport comun, scrie Mediafax.Citeste si: Dobanzile EXPLODEAZA din nou - Indicele Robor…

- Nota de la examenul național de Titularizare va fi valabila 10 ani, fața de 6 ani cat a fost pana acum. Senatul Romaniei a probat luna aceasta un proiect legislativ, care prevede extinderea termenului in care un examen de titularizare este valabil, de la șase la zece ani. Proiectul face parte…