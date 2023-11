Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrea sa gaseasca banii necesari pentru majorarea pensiilor, așa cum ne-am asumat, ministrul Boloș sa se ocupe de combaterea evaziunii fiscale, de creșterea colectarii și de digitalizarea Finanțelor, afirma senatorul PSD Mihai Fifor, scrie Mediafax.„Daca vrea sa gaseasca banii necesari pentru…

- „Eu nu cred ca trebuie sa facem un joc politic pe o chestiune serioasa pentru romani Este responsabilitatea noastra sa asiguram sustenabilitatea. Avem in continuare nevoie sa luam masuri sa combatem evaziunea fiscala. Avem o evaziune pe colectarea de TVA de peste treizeci de miliarde”, a declarat vineri…

- ”Majorarea pensiilor este o prioritate si o responsabilitate pentru Guvern. Oamenii care au muncit din greu zeci de ani trebuie sa primeasca sprijinul pe care il merita si de care au nevoie. Tot o responsabilitate este sa ne asiguram ca acest proces se desfasoara in mod corect. Sa ne respectam promisiunile,…

- Noua Lege a pensiilor a tulburat rau apele in Guvern, dar și in interiorul coaliției. Conform surselor guvernamentale, totul a inceput in momentul in care ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat ca nu mai semneaza avizele pentru Legea pensiilor.Marcel Boloș acuza faptul ca impactul bugetar…

- Ministrul Finantelor Marcel Bolos a declarat, marti, referitor la cresterea pensiilor anul viitor, ca au fost facute calcule si proiectii bugetare cu un impact bugetar de aproximativ 16 miliarde lei. Chestionat daca procentul de indexare va di de circa 14%, ministrul PNL a raspuns: „Da, dar aici este…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, propune eliminarea totala a voucherelor de vacanța pentru bugetari in anii 2024 și 2025. PSD, partid condus de premierul Marcel Ciolacu, a transmis un comunicat de presa prin care anunța ca se va opune categoric eliminarii voucherelor de vacanța.„Sa se suspende aplicarea…

- Comisia Europeana a cerut impozitarea pensiilor speciale cu 20% (ministrul de Finanțe)Intrebat luni seara, la Digi 24, daca Comisia Europeana a cerut impozitarea pensiilor speciale din Romania cu 20%, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a recunoscut ca exista o astfel de presiune asupra guvernului…

- Plecați cu surle și trambițe la negocierile cu Comisia Europeana, Ciolacu și miniștrii sai nu au reușit sa obțina ce și-au propus. Adica, mai nimic! Reprezentanții la nivel tehnic ai Comisiei Europene au respins masurile fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, propuse luni și marți de ministrul…