Stiri pe aceeasi tema

- MAE a avertizat ca accelerarea adoptarii modificarilor privind statutul minoritaților naționale din Ucraina a afectat consultarile cu minoritaților naționale și cu comunitatea romana, importante in priocesul aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana. Ministrul Bogdan Aurescu a transmis ca analiza a fost…

- MAE a avertizat ca accelerarea adoptarii modificarilor privind statutul minoritaților naționale din Ucraina a afectat consultarile cu minoritaților naționale și cu comunitatea romana, importante in priocesul aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana. Ministrul Bogdan Aurescu a transmis ca analiza a fost…

- Ministerul Afacerilor Externe de la București solicita autoritaților ucrainene sa consulte Comisia de la Veneția chiar și in acest stadiu și sa puna in aplicare, pe deplin, recomandarile acesteia, avand in vedere faptul ca legea prevede un termen de șase luni pentru intrarea sa in vigoare, a transmis…

- Guvernul de la București e complet opac in prezentarea oricaror informații despre cauzele care au dus la ratarea aderarii la Schengen. Specialiștii arata mai ales spre diplomații romani de la Viena, apoi spre analiza deficitara a celor din Executiv.

- Guvernul e indecis pe tema separarii Romaniei de Bulgaria in Dosarul Schengen. Specialiștii consultați de „Adevarul” considera ca ar fi inevitabile problemele politice, insa pot aparea și unele procedurale.

- Specialiștii consultați de „Adevarul” considera ca votul arata disensiunile la nivel european, va intari curentul eurosceptic, dar este și un eșec de moment al Coaliției, care a forțat aderarea pana in ultimul moment.

- 1.500 de militari și specialiști din Ministerul Apararii defileaza astazi de Ziua Naționala. Cațiva dintre ei sunt elevi la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza. Libertatea a mers „acasa” la ei. Iar „acasa” pentru liceenii de 14-18 ani inseamna in „cazarma școlara” unde clasele sunt…

- Lipsa unei educații referitoare la importanța aprecierii țarii și a unor eroi din zona militara sunt doua dintre explicațiile referitoare la atitudinea rezervata a romanilor puși fața-n fața cu dilema apararii statului, arata specialiștii pentru „Adevarul”