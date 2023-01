Noua lege a educației propune schimbări majore la examenul de Bacalaureat (surse) „Romania educata” s-ar putea transforma in „Romania stresata”, mai ales in cazul elevilor care urmeaza sa susțina examenul de bacalaureat. Conform proiectului de lege obținut in exclusivitate de Puterea.ro, proba maturitații nu doar ca nu se va simplifica dar va include obligatoriu matematica la profilul uman și o disciplina umanista (la alegere din cinci) la cel real. Astfel, elevii de la profilul Uman vor sustine o proba de „competențe de baza la Matematica”, iar elevii de la Real ar urma sa dea „competențe de baza socio-umane” ca proba scrisa complementara profilului ales. Conform proiectului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform surselor Edupedu, Bacalaureatul va avea o noua structura. Inclusiv elevii de la profilele umaniste vor susține examen la Matematica. In noua structura apare o proba noua de competențe „complementare” și alte doua examene scrise la limbi straine. Toate – de-a lungul clasei a XII-a. In sesiunea…

- Examenul de Bacalaureat va include o proba de „competențe de baza complementare”, sustinuta in timpul anului scolar, potrivit noul proiect de lege pregatit de ministrul Educatiei Ligia Deca. Astfel, elevii de la profilul Uman vor sustine o proba de „competențe de baza la Matematica”, iar elevii de la…

- Examenul de Bacalaureat, prevazut de proiectul legii Deca, va conține o proba de „competențe de baza complementare" specializarii, potrivit surselor Edupedu.ro. Este vorba despre „competențe de baza la Matematica", de exemplu, proba scrisa care va fi susținuta de toți elevii de la profilul uman in timpul…

- Potrivit unui nou proiect de lege pregatit de ministrul Educatiei, Ligia Deca, elevii de clasa a XII-a vor sustine noi probe de competente in timpul anului scolar, deci nu in perioada sesiunii de examen de Bacalaureat. Astfel, elevii de la profilul Uman vor sustine o proba de „competențe de baza la…

- Potrivit proiectului de lege, elevii de clasa a XII-a vor sustine noi probe de competente in timpul anului scolar, deci nu in perioada sesiunii de examen de Bacalaureat.Cu alte cuvinte, elevii de la profilul Uman vor sustine o proba de „competențe de baza la Matematica”, iar elevii de la Real ar urma…

- Bacalaureatul ar putea avea o noua structura. Examenul maturitații va include o proba de „competențe de baza complementare”, sustinuta in timpul anului scolar, potrivit noul proiect de lege pregatit de ministrul Educatiei Ligia Deca. Proiectul de lege prevede ca elevii de clasa a XII-a sa sustina noi…

- O modificare in legea educației va permite liceelor din intreaga țara sa organizeze concurs de admitere pe 90% din locuri. Varianta anterioara oferea aceasta opțiune doar in cazul colegiilor naționale. Examenul de admitere la liceu ar urma sa se aplice pentru elevii care intra in clasa a V-a in anul…

- Examenul de Bacalaureat va avea o noua structura, cu Matematica susținuta și de elevii de la uman, o proba noua de competențe „complementare” și alte doua examene scrise la limbi straine, toate de-a lungul clasei a XII-a. In sesiunea propriu-zisa de BAC raman trei probe scrise și romana-oral, potrivit…