Nouă județe au obținut anul trecut randamente de peste cinci tone de grâu la hectar Noua judete au obtinut anul trecut randamente de peste cinci tone de grau la hectar, judetul Timis situandu-se pe primul loc cu 5.530 kg/ha, in timp ce in regiunea Sud-Muntenia, unde sunt incluse judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita si Prahova, s-a obtinut cea mai mare cantitate de grau din tara, respectiv 2,9 milioane de tone, ceea ce reprezinta aproape 30% din productia totala realizata in 2021 la nivel national. Potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), locul doi la nivel national din punct de vedere al productiei de grau a fost ocupat de regiunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți o avertizare cod galben de averse și vijelii valabila in 28 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Neamț, Harghita, Bacau, Vrancea, Galați, Covasna, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași, Brașov, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Dambovița,…

- In ultimele 24 de ore nu a fost raportat niciun deces la pacienti cu COVID-19, a informat, luni, Ministerul Sanatatii. „In intervalul 15 mai 2022 (10,00) – 16 mai 2022 (10,00) nu a fost raportat niciun deces”, a precizat sursa citata. Pana in prezent, 65.612 persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 au decedat…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare cod galben de vijelii de ploi torențiale și vijelii pentru București și 13 județe din sudul și sud-estul țarii. Avertizarea de instabilitate atmosferica ridicata va fi in vigoare de sambata, de la ora 12.00, pana duminica, la ora 10.00. Avertizarea cod galben…

- Violeta Stoica Doar 11 locuri de soldat și gradat profesionist sunt scoase la concurs in Prahova, insa prahovenii care doresc sa intre in Armata Romana au posibilitatea sa se inscrie și pe posturile din alte județe ale țarii: Alba – 20, Argeș – 15, Bacau – 50, Brașov – 24, Buzau – 16, Braila – 6, București…

- Noua avertizare COD GALBEN de vant, valabila in Alba și 33 de județe, pana luni seara Meteorologii au emis duminica o noua avertizare Cod galben de vant, valabila in 34 de județe pana luni seara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Cluj, Bihor, Alba, Arad, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți,…

- Meteorologii au emis vineri dimineața o atentionare cod galben de intensificari ale vantului, valabila in cursul acestei zile. Alerta vizeaza 21 de judete si Capitala.Potrivit ANM, in intervalul orar 10:00 - 20:00, temporar, vantul va avea intensificari local in Moldova si Muntenia, unde viteza vantului…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dancu, a fost intrebat, miercuri seara, daca vor fi chemați tinerii la incorporare in eventualitatea unui razboi in care sa fie implicata Romania. El a spus ca nu poate fi cazul. Dancu a spus ca nu poate fi incorporat un tanar care nu a facut stagiul militar. „Nu…

- Social Școala Gimnaziala din Tataraștii de Jos, renovata de Asociația BookLand martie 18, 2022 10:15 Cladirea Școlii Gimnaziale din Tataraștii de Jos a fost construita in 1969, fiind realizata cu materialele de construcții, tehnologiile și conceptele arhitecturale specifice acelei perioade. In timp,…