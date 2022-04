Stiri pe aceeasi tema

- VESTI BUNE… Dupa aproape doua saptamani de cosmar, soarele incepe sa rasara si pe strada familiei Rusu din satul Focseasca, atat de greu incercata de incendiul care a cuprins camera in care se aflau trei copii. Vestile din Germania, acolo unde tatal micutilor a fost internat, sunt pozitive. Andrei Rusu…

- LOCURI DE MUNCA… Chiar daca puțini, refugiații ucraineni care au ales sa ramana pe teritoriul județului Valsui și-au gasit și locuri de munca. Astfel, doua femei s-au angajat ca ajutor de bucatar și una dintre ele se ocupa de curațenie in cadrul unei firme de construcții. De asemenea, reprezentanții…

- Groaznicul eveniment rutier a avut loc miercuri dupa-amiaza, 13 aprilie, intre comunele bacaune Racaciuni si Cleja. Pompierii au intervenit cu mai multe masini. Tragediile pe cel mai circulat drum din Moldova, E85, se tin lant. Trei persoane si-au pierdut viata si alte patru au fost ranite miercuri,…

- "Facem evaluari tot timpul, in fiecare zi, eu sunt evaluat, toata lumea este evaluata, nu trebuie sa ne fie frica de astfel de evaluari. Eu am spus ca in acest moment sunt ingrijorat de situația economica din Romania, mai ales ca in 2020 si 2021 PNL a garantat și a reușit sa guverneze intr-o situație…

- Un tanar roman, care și-a gasit victimele pe care le jefuia intr-o stație de autobuz, a fost dat de gol din cauza unui tatual. El era suspectat de comiterea a 4 talharii, in Roma, dar autoritațile l-au prins și l-au arestat la domiciliu.

- Florin Citu a precizat ca nu a vazut pana acum un document care sa arate concret masurile propuse de social-democrati pentru „optimizarea” Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) la capitolul pensii. Liderul PNL i-a indemnat pe partenerii de guvernare sa mearga la Bruxelles pentru a vedea…

- Compania Booking Holdings Inc., care deține Booking.com, liderul mondial in calatorii online și servicii asociate, a inchiriat spațiul din prima faza a proiectului office U•Center pentru Centrul sau inaugural de Excelența. Forte Partners anunța inchirierea a peste 8.000 de metri patrați de spații de…

- Șoferul care a spulberat-o pe Denisa și l-a ranit grav pe Raul, intr-o stație de autobuz din Baia Mare, a fost condamnat la inchisoare. Din pedeapsa stabilita de judecatori se scade perioada in care vinovatul a stat in arest preventiv și arest la domiciliu. Tanarul de 20 de ani care a spulberat doi…