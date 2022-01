Stiri pe aceeasi tema

Un incendiu a izbucnit la o casa din satul Iacobeni, comuna Ceanu Mare, in urma cu puțin timp. Doua autospeciale de pompieri au plecat de la Turda, pentru a interveni și pentru a stinge incendiul.

- Chiar in noaptea de Craciun, un incendiu violent urmat de o explozie a avut loc la o casa dintr-un cartier din Vaslui. O femeie de 65 de ani a murit carbonizata in propria casa. Alte doua persoane au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu fumul dens.Pompierii au intervenit de urgența pentru stingerea…

- Doua case au fost distruse in totalitate de incendii izbucnite pe fondul folosirii intense a sistemelor de incalzire, una la Probota - Dolhasca și una la Izvoarele Sucevei.Prima alarma de incendiu s-a dat miercuri, in jurul orei 14.30, la Dolhasca. Pompierii de la Punctul de Lucru Dolhasca ...

- Pompierii au intervenit noaptea trecuta pentru lichidarea a doua incendii produse in raioanele Caușeni și Cimișlia. Primul caz a fost inregistrat in orașul Cainari, la Caușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02.11. Potrivit informațiilor, o casa de locuit a fost cuprinsa de flacari.…

Potrivit informațiilor colectate de la nivelul tuturor unitaților de invațamant preuniversitar din județul Cluj de catre IȘJ, pana vineri, 10 decembrie 2021, rata generala de vaccinare a angajaților

Noaptea trecuta in jurul orei 4 un puternic incendiu a izbucnit la Petreștii de Mijloc la o anexa gospodareasca. Pompierii de la Turda s-au deplasat de urgența cu doua autospeciale de stins incendii.

- La nivel national, pompierii intervenit pentru stingerea a 81 de incendii, in ultimele 24 de ore. Din pacate, in urma unui incendiu izbucnit in judetul Teleorman, o femeie in varsta de 79 de ani si a pierdut viata. Comunicatul oficial al IGSU: "In cursul zilei de ieri, la nivel national, pompierii au…