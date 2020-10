Stiri pe aceeasi tema

- Saptesprezece tari, intre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale UE sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic publicata de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC), informeaza AFP. Pe aceasta harta promisa marti la Luxemburg pentru o mai buna…

- Singurele tari din Spatiul Economic European ramase in zona verde sunt Grecia, Norvegia si Finlanda. In zona portocalie sunt cinci tari: Italia, Cipru, Estonia, Lituania si Letonia. Inca cinci state sunt pe lista de "codificate" din cauta lipsei de date terestre. Acesta sunt: Germania, Austria, Suedia,…

- Romania a pierdut 6,595 miliarde euro in 2018 din neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), potrivit unui studiu privind deficitul de incasare a TVA publicat joi de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Ca si in 2017, Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare…

- Finlanda, relativ scutita de pandemia de COVID-19, a impus miercuri restrictii asupra calatoriilor dinspre majoritatea tarilor Uniunii Europene, laudandu-se acum cu politica frontaliera "cea mai stricta" din blocul comunitar, relateaza AFP.In aceeasi zi, o alta tara nordica, Norvegia, a adaugat…

- Romania a inregistrat in ultima saptamana a doua cea mai mare rata de pozitivare din Europa, dupa Ucraina, scrie g4media.ro. Conform datelor furnizate de Our World in Data , 5,8 romani au fost depistați pozitivi la 100 de teste prelucrate, in timp ce in Ucraina, care inregistreaza cea mai mare rata…