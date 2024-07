Noua hartă a NATO Dupa ce Finlanda și Suedia au renunțat la neutralitate și s-au alaturat celorlalte țari nordice, Danemarca, Norvegia și Islanda, in cadrul NATO, toate doresc sa acționeze impreuna, ca și cum ar fi o singura armata. Iar NATO trebuie sa iși redeseneze harta pentru a face din insulele, golfurile, marile și teritoriile lor o singura zona […] The post Noua harta a NATO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

