Noua Guinee este insula cu cea mai mare diversitate de plante din lume (studiu)

Noua Guinee din sud-vestul Oceanului Pacific este insula cu cea mai mare diversitate de plante din lume, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista Nature, relateaza dpa.



Noua Guinee este a doua cea mai mare insula - si cea mai mare insula tropicala - din lume. Jumatatea estica formeaza Papua Noua Guinee, in timp ce jumatatea vestica, cunoscuta sub numele de Noua Guinee de Vest sau Papua de Vest, formeaza provinciile indoneziene Papua si Papua de Vest.



O echipa formata din 99 de botanisti din 19 tari au intocmit prima lista verificata a plantelor vasculare - plantele…