Noua groapă de gunoi a Ploieștiului de la… Ocolul Silvic Ploiești La ieșirea din municipiul Ploiești catre Valea Calugareasca și Mizil, malul raului Teleajen a fost transformat de ceva timp intr-o uriașa groapa de gunoi. Zilnic, dar mai ales noaptea, camioane, dubițe și tractoare cu remorca vin pe strada Ștrandului din Ploiești și descarca gunoaie pe malul raului Telejen. Practic, pe malului raului Teleajen, care, atenție, este zona de protecție aflata in administrarea Ocolului Silvic Ploiești, au aparut munți de moloz din construcții, gramezi uriașe de fiare provenite din dezmembrarii auto și baloturi foarte mari de deșeuri textile, hartie și plastice

