Noua goană a miliardarilor: Stocarea de combustibil pe mare Marii traderi de petrol se grabesc sa inchirieze tancuri petroliere, in ideea de a stoca pe oceanele lumii o supraoferta de produse petroliere precum motorina si combustibil de avion, transmite Bloomberg. Interesul crescut pentru stocarea de combustibili pe nave, unul din cele mai clare semnale de supra-oferta pe piata, vine intr-un context in care marile companii de rafinare, in special cele din Europa, se confrunta cu una din cele mai slabe cereri din ultimii ani pentru motorina si combustibil de avion, din cauza efectelor negative ale coronavirusului asupra cererii, scrie agerpres.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eurocontrol, agentia care supervizeaza spatiul aerian european, anunta ca aproximativ sase milioane de zboruri cu avionul vor fi efectuate in acest an in Europa, cu 55% mai putine decat in 2019, si cu un milion mai putin decat estima in luna aprilie, cand flotele aeriene din intreaga lume erau blocate…

- Gigantul auto Schaeffler, cu mii de angajați in Europa, va face concedieri și in Romania. Producatorul de componente auto va renunta la inca 4.400 de angajati in Europa pana in anul 2022 si va inchide sau va vinde unele fabrici, din cauza crizei provocate de epidemia de coronovairs, informeaza Bloomberg.…

- Ryanair vinde un milion de bilete de avion cu 5 euro, timp de 48 de ore, pentru toate destinațiile spre care zboara. Intr-un moment in care pandemia de COVID-19 afecteaza companiile aeriene din intreaga lume, transportatorii low-cost din Europa analizeaza posibilitatea extinderii flotelor lor, scrie…

- Intr-un moment in care pandemia de coronavirus afecteaza companiile aeriene din intreaga lume, transportatorii low-cost din Europa, inclusiv Ryanair Holdings Plc si Wizz Air Holdings Plc, analizeaza posibilitatea extinderii flotelor lor, transmite Bloomberg.

- Neamul îsi omagiaza personalitatile în primul rând prin specialistii din domeniul respectiv, care valorifica criteriile de apreciere a contributiei majore a celui elogiat. Un savant lingvist genial, care a deschis noi orizonturi pentru întelegerea limbajului uman, unanim…

- Parlamentul de la Budapesta urmeaza sa voteze o initiativa guvernamentala care va permite municipalitatilor sa plafoneze numarul de zile in care proprietarii apartamentelor le pot inchiria prin platforma Airbnb, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Proiectul vine in sprijinul industriei hoteliere…

- Gravitatea crizei economice cauzate de covid-19 impune sa se ajunga la un compromis asupra relansarii economice europene - in aceasta vara -, a subliniat miercuri cancelarul german Angela Merkel, a carei tara a preluat presedintia semestriala a Uniunii Europene (UE), relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește…

- Remdesivir, primul medicament aprobat de autoritațile din SUA și Europa pentru a trata Covid-19, este produs de Gilead și și-a dovedit eficiența in recuperarea mai rapida a pacienților cu coronavirus. Au fost consumate deja primele 140.000 de doze, furnizate pentru studiile medicale din intreaga…