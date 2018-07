Noua generatie Kia Ceed, disponibila in Romania: start de la 15.400 de euro. Promotie de lansare de la 13.800 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua generație Kia Ceed poate fi comandata și in Romania. Cel mai accesibil Ceed costa 15.333 de euro și vine in versiunea de echipare Best alaturi de motorul de 1.4 litri aspirat natural de 100 de cai putere.

- Noua generație Kia Ceed poate fi comandata și in Romania. Cel mai accesibil Ceed costa 15.333 de euro și vine in versiunea de echipare Best alaturi de motorul de 1.4 litri aspirat natural de 100 de cai putere.

- Volkswagen a publicat lista de prețuri pentru varianta de 258 de cai putere a lui Amarok. Pick-up-ul constructorului german este disponibil in doua versiuni de echipare (Highline și Aventura), iar prețul de pornire este de 43.000 de euro cu TVA.

- In fiecare zi, zeci de case din Romania sunt sparte de hoți, iar fenomenul infracțional este unul care ia amploare, avertizeaza oamenii legii. Hoții sunt din ce in ce mai inventivi și pentru a ne proteja locuința, bunurile sau afacerea ...

- Piastrelle, unul dintre cei mai cunoscuți furnizori din Romania de materiale pentru finisaje in construcții și amenajari interioare, promoveaza o gama variata de produse de inalta calitate prin intermediul placilor ceramice. Online, pe Piastrelleshop.ro gasești modele cu un design unic de gresie și…

- BMW Group isi continua strategia de electrificare prin extinderea ofertei sale de mobilitate electrica catre brandurile principale ale companiei. BMW iX3 Concept - prezentat in premiera la Auto China 2018 de la Beijing - ofera o avanpremiera a extinderii portofoliului de modele in aceste segment.

- Concursul Internațional George Enescu are loc intre 1 și 23 septembrie la București, este deschis publicului și va aduce pe scenele romanești și in fața juriului internațional un numar record de tineri...

- Cristian Tudor Popescu a avut o reacție dura dupa ultimele declaratii ale lui Ion Tiriac, care a susținut ca dosarele de corupție din Romania "sunt ridicole" și din cauza lor "ne facem de ras in toata lumea". "Romania nu e o țara corupta, e doar o percepție moștenita din generație in generație", a mai…