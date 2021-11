Nouă gafă RO-ALERT: „Lupul” semnalat de ISU Mureș s-a dovedit a fi un câine Locuitorii unui cartier din Targu Mureș au fost avertizați prin mesaj RO-ALERT ca a fost vazut un lup in apropiere. Ulterior s-a dovedit ca era vorba despre un caine. “ATENȚIE!!! A fost semnalata prezența unui lup la Platoul Cornești. Va rugam evitați zona, sporiți atenția și nu va expuneți la pericol. In caz de pericol apelați la 112. ISU MUREȘ”, era textul mesajului RO-ALERT. 30 de minute mai tarziu, pe rețelele de socializare, au aparut poze cu “lupul”, fiind vorba de fapt despre un caine. Animalul in cauza ar fi un exemplar de caine din rasa “Lup cehoslovac”, care se ratacise de stapanul sau.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

