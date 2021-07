Stiri pe aceeasi tema

- Astazi talibanii iși propun sa acapareze puterea in țara, poarta lupte aprige cu forțele guvernamentale, controland cea mai mare parte a provinciilor. Totodata, organizația terorista incearca sa obțina legitimitate pe arena internaționala. Din 8 iulie, delegația talibanilor participa la negocieri…

- Astazi talibanii iși propun sa acapareze puterea in țara, poarta lupte aprige cu forțele guvernamentale, controland cea mai mare parte a provinciilor. Totodata, organizația terorista incearca sa obțina legitimitate pe arena internaționala. Din 8 iulie, delegația talibanilor participa la negocieri…

- Regimul comunist de la Beijing si sustinatorii acestuia au supravegheat, hartuit si intimidat studenti chinezi din Australia care impartasesc opinii democratice, iar universitatile australiene au esuat in a le proteja libertatea academica, afirma Human Rights Watch (HRW) intr-un raport publicat miercuri.

- O noua specie de rinocer gigantic preistoric - printre cele mai mari mamifere care au populat vreodata uscatul - a fost descoperita în nord-vestul Chinei, sustin cercetatori din aceasta tara, potrivit bbc.com și Agerpres.Paraceratherium linxiaense, care a trait în urma cu aproximativ…

- Microsoft a blocat fotografiile si clipurile video cu momentul emblematic din Piata Tiananmen, din 1989, cand un barbat necunoscut s-a asezat in fata unui tanc al armatei chineze, relateaza CNN. Fotografiile si imaginile video au fost blocate global pe motorul de cautare Bing, care apartine Microsoft,…

- Companiile chinezesti sunt inte­resate de ample proiecte de investitii in sectoarele energiei si medical din Moldova, a anuntat ambasadorul moldovean in Beijing, Dumitru Braghis, potrivit Balkan Insight. Ambasadorul a declarat ca interesul chinezilor pentru investitii in Moldova este in crestere,…

- Uniunea Europeana nu cauta escaladarea tensiunilor cu China, iar situatia cu privire la acordul de investitii, aflat in impas, este mai putin dramatica decat se crede, a dat asigurari vineri ambasadorul UE la Beijing, Nicolas Chapuis, potrivit Reuters. In martie, Uniunea Europeana a impus primele sale…

- China si Statele Unite sunt primii doi poluatori mondiali cu gaze de efect de sera, aflate la originea incalzirii planetei. Intelegerea lor este cruciala in succesul eforturilor internationale in vederea unei reduceri a acestor emisii. Presedintele american Joe Biden a invitat 40 de lieri din lume la…