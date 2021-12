Florin Abagiu, om de afaceri din Campina, a murit intr-un accident de circulatie produs la Floresti

Un accident de circulatie produs miercuri, 8 decembrie, i-a curmat viata afaceristului campinean Florin Abagiu. Acesta se afla in autoturismul personal in momentul in care a pierdut controlul volanului,… [citeste mai departe]