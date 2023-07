Noua formulă de calcul pentru pensii! Șeful Casei de Pensii a făcut anunțul Șeful Casei de Pensii a declarat ca in noua Lege a pensiilor publice, care ar urma sa modifice Legea nr. 263/2010, ar trebui eliminat indicele de corecție din noua formula de calcul a pensiilor. Daniel Baciu a explicat ca indicele de corecție din Legea nr. 263/2010 a funcționat pana in momentul in care contribuțiile au fost trecute din sarcina angajatorului in cea a angajatului. „Aceasta lege 263 a fost modificata de foarte multe ori. De fiecare data, modificarea care a avut loc a produs efecte pe viitor, neavand retroactivitate, astfel incat aceste beneficii care s-au introdus de-a lungul timpului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

