Noua formulă de calcul pentru contribuția privind neîncadrarea persoanelor cu handicap Legea nr. 448/2006 obliga angajatorii cu peste 50 de salariați sa incadreze in munca un numar de 4% persoane cu handicap. In caz contrar, platesc catre bugetul de stat o contribuție egala cu valoarea salariului minim inmulțit cu numarul de persoane pentru care nu se efectueaza incadrarea. Apar dificultați in stabilirea numarului de salariați atunci cand exista fracțiuni de luna lucrate, contracte de munca cu timp parțial sau contracte suspendate, respectiv salariați cu contracte de munca in concediu fara plata. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Raluca Turcan propune introducerea a doua noi contracte de munca: la cerere și cu mai mulți angajatori. Proiectul a trecut de votul senatorilor. „Este un proiect așteptat de intreaga societate”, afirma Turcan.

- „Am publicat, astazi, in transparența decizionala, proiectul de modificare a Ordinulului comun de ministru (Munca și Sanatate) nr. 762/1992/2007, prin care persoanele care sufera de cancer sa poata primi certificat de persoana cu handicap inca de la diagnosticare. De asemenea, prin același proiect se…

- Ministerul Muncii a publicat, astazi, in transparența decizionala, proiectul de modificare a Ordinulului comun de ministru (Munca și Sanatate) nr. 762/1992/2007, prin care persoanele care sufera de cancer sa poata primi certificat de persoana cu handicap inca de la diagnosticare. De asemenea, prin același…

- Deși in luna mai a fost oficializata o lege ce introducea posibilitatea salariaților de a accesa propriile date din registrul general de evidența a salariaților (prin portalul Reges sau aplicația Revisal), operaționalizarea accesului va veni abia din 2025.Pana la implementarea noului sistem…

- In conformitate cu art.85 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, agenții economici care incadreaza in munca, pe perioada Post-ul Facilitați acordate agenților economici pentru incadrarea șomerilor…

- Din toamna anului viitor in Romania se va discuta despre venitul minim de incluziune, care va cuprinde venitul minim garantat (ajutorul social) și alocația pentru susținerea familiei. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune se va modifica, noile reglementari urmand a intra in vigoare…

- CARAȘ-SEVERIN – Daca inainte de pandemie, in evidențe, figurau peste 50.000 de carașeni salariați activi, astazi mai avem undeva la peste 48.000 in campul muncii! In vara lui 2019, Caraș-Severinul avea undeva peste 3.000 de șomeri și 50.348 de salariați activi (cu 56.177 de contracte individuale de…

- Obligațiile pentru munca part-time. Ce trebuie sa faca angajații și angajatorii, ce bani li se rețin și exemple de calcul Persoanele care au contracte part-time vor fi obligate sa depuna la fiecare angajator o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca realizeaza venituri din salarii sau…