Noua FORMULĂ de CALCUL a PENSIILOR, majorate de la 1 ianuarie 2022. Ce se întâmplă cu PENSIILE peste 4.000 de lei Noua FORMULA de CALCUL a PENSIILOR, majorate de la 1 ianuarie 2022. Ce se intampla cu PENSIILE peste 4.000 de lei Noua FORMULA de CALCUL a PENSIILOR, majorate de la 1 ianuarie 2022. Ce se intampla cu PENSIILE peste 4.000 de lei Noua formula de calcul a pensiilor, de la 1 ianuarie 2022. PSD a propus, PNL a acceptat. Aceasta este formula de calcul a pensiilor, agreata de partidele de la Guvernare. ”SIMULARE PENSII CASS O persoana care avea 4000 lei brut pensie (2,77 puncte de pensie) primea net 3800 lei (impozit 10% pe ce depașește 2000 de lei). De la 1 ianuarie punctul de pensie crește la 1586… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Nu a fost o promisiune ci a fost o lege care avea numiți pași pentru a intra in vigoare. Cand PSD a caștigat alegerile și-a propus ca, pana la terminarea mandatului sa fie dublta punctul de pensie pana in 2024. Nu aveam de unde sa știm, in 2016, ca in 2019 va fi o moțiune de cenzura și va pica guvernul…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu, a declarat ca 80 la suta dintre pensionarii romani au o pensie de pana in 2.000 de lei si ca pensia minima va ajunge de la 1 ianuarie 2022 la 1.000 de lei. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca 80 la suta dintre pensionarii romani au o pensie de pana…

- Liderul USR sustine ca PNL si PSD nu se gandesc la pensiile mici Dacian Cioloș. Foto: facebook.com/dacianciolos Presedintele USR, Dacian Ciolos, sustine ca PNL si PSD nu se gândesc la pensiile oamenilor de rând, iar propunerile de majorari sunt populiste. Liderul USR a…

- Pensiile urmeaza sa creasca cu 10% de la 1 ianuarie, creșteri salariale fiind posibile și in sectorul sanitar și in invațamant, a anunșat duminica liderul PSD Marcel Ciolacu la Antena 3. Ciolacu a vorbit și de introducerea unei taxe de solidaritate, pentru companiile cu cifra mare de afaceri.…

- Cum se vor impozita pensiile mai mari 4000 de lei de la 1 ianuarie. Noua formula de calcul propusa de PSD și acceptata de PNL Pensiile vor fi majorate incepand de la 1 ianuarie 2022. Noua formula de calcul, propusa de PSD, a fost acceptata de PNL. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a explicat ce se va…

- Nicolae Ciuca, propus premier de PNL, a anunțat ca PSD și PNL au convenit creșterile de pensii, alocații și salarii, cu un impact bugetar de 13,6 miliarde de lei. PNL și PSD au convenit in ultima runda de negocieri o serie de creșteri de pensii și alocații pentru copii de la 1 ianuarie 2022, dar și…