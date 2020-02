Noua formulă de calcul a pensiei de stat și implicațiile acesteia Prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, indicele de corecție aplicabil la ieșirea la pensie aferent anului curent s-a stabilit la o valoare de 1,41 comparativ cu 1,2 in anul anterior. Aceasta majorare semnificativa, a carei sursa o voi detalia mai jos, este de natura sa amplifice major ineficiența formulei de calcul a pensiei de stat, cu implicații multiple asupra echitații și asupra cheltuielilor bugetare, potrivit hotnews. Introducerea in anul 2013 a indicelui de corecție in formula de calcul a pensiei de stat, deși a creat un avantaj tuturor celor care ies la pensie,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD propune amendarea proiectului de modificare a OUG 114/2018 pentru care Guvernul isi angajeaza raspunderea, in sensul majorarii indemnizatiei sociale pentru pensionari cu 10%, dar si mentinerea cumulului pensiei cu salariul pentru pensionarii care beneficiaza de indemnizatia sociala sau care realizeaza…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri seara, majorarea salariului minim brut de la 2.080 de lei la 2.230 de lei/ luna, incepand de la 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta o crestere de 7,2 % fata de luna decembrie 2019. Tariful orar pentru un program complet de lucru de 167,333 ore va creste anul…

- Proiectul de hotarare privind stabilirea salariului minim prevede ca "incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste…

- Propunerea de formula de calcul transmisa Guvernului de Blocul National Sindical (BNS) privind salariul minim duce la o valoare a acestuia de 2.284 de lei, a declarat marti presedintele organizatiei sindicale, Dumitru Costin, la finalul discutiilor avute cu reprezentantii Guvernului in cadrul Consiliului…

- Consultarile privind majorarea salariul minim pe economie urmeaza sa fie reluate in aceasta saptamana. Noul premier și miniștrii de resort vor sta din nou fața in fața cu sindicatele și patronatele pentru a stabili formula in baza careia salariul minim va fi majorat. Indiferent de scenariu, de la 1…

- Actuala formula de calcul a pensiilor este ineficienta, iar noua lege va corecta acest lucru, în 2021, susține Bogdan Dumitrescu, șef serviciu Secretariat Tehnic Consiliul Fiscal. Totuși, spune el, autoritațile trebuie sa decida ce este mai important: rezolvarea inechitaților sau creșterea generalizata…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a prezentat, marti, trei scenarii avute in vedere pentru cresterea salariului minim, iar principala propunere este majorarea cu 7,2%, din ianuarie 2020, de la 2.080 de lei la 2.230 de lei. Danca a declarat, marti, intr-o conferinta de presa,…

- Decizia finala privind creșterea salariului minim va fi luata saptamana viitoare, nu in aceasta saptamana. In acest sens, marți va avea loc o intalnire cu sindicatele și patronatele, a anunțat ministrul muncii, Violeta Alexandru. Aceasta a spus ca sunt trei scenarii de lucru, care arata diferite niveluri…