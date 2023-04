Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai a anunțat variantele pentru recalcularea pensiilor și ultimele decizii legate de pensiile speciale. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat marti, la Antena 3 CNN , ca are pe masa trei variante pentru recalcularea tuturor pensiilor, nu numai a celor speciale. Referitor la posibile taieri…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a declarat marți, la Antena 3, exista o taxa perceputa de stat pe casele self-pay din magazinele care au renunțat la casieri și ca el personal s-a gandit și la varianta ca magazinele care renunța la casieri sa li se impuna ieftinirea produselor. Fii la…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marius Budai, a dat asigurari ca pensiile romanilor nu vor scadea, facand aceeași afirmație și despre salariile angajaților. „Noi am luat o decizie in cadrul PSD, o vom discuta și in coaliție, atat timp cat suntem la guvernare niciun venit al romanilor nu va scadea”,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni la Antena 3 ca vrea un „dialog onest” cu sindicatele, nu „amenințari la televizor”, pe tema noii legi a salarizarii unitare aflata in lucru la Guvern. O serie de sindicalisti amenința cu greva generala, acuza Guvernul ca tine la sertar legea salarizarii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a facut un anunț important despre pensia minima in Romania. Oficialul e de parere ca o pensie care sa asigure un trai decent depinde, intr-o mare masura de o guvernare responsabila. „Este o intrebare foarte grea și am facut greșeala o data sa raspund cu o cifra exacta.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, declara ca, odata cu majorarea pensiilor cu 12,5 procente de la 1 ianuarie, este depasit ”acel ultra-vehiculat” procent de 40 privind majorarea pensiilor. Ministrul anunta ca, odata cu cuponul de pensie pentru prima luna a anului, pensionarii cu venituri mici vor primi…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma, intrebat care ar fi cuantumul minim al pensiei in Romania in asa fel incat varstnicii sa aiba un trai decent, ca in opinia sa pensia minima ar trebui sa aiba un cuantum apropiat de 3.000 de lei, nivelul pana la care Guvernul a decis sa aloce, in acest an, diverse…

- ”A mai fost in Romania cand numarul de salariati a fost mai mic decat numarul de persoane aflate in pensie si nu au fost probleme, s-au platit pensiile. Insa nu e asta o explicatie, noi trebuie sa luam masuri, trebuie sa fim pro-activi, cum am fost pe perioada anului 2022”, a afirmat Marius Budai, luni…