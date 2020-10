Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost depistate 104 persoane cu coronavirus, cele mai multe in Timișoara – 47. In spitalele din județ sunt 22 de pacienți cu coronavirus internați in secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva.

- In Timiș, pe zi ce trece, numarul cazurilor zilnice de Covid-19 se apropie vertiginos de 100. De luni pana marți au fost inregistrate 82 de noi cazuri de coronavirus, cele mai multe in Timișoara – 46. In secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva sunt 19 pacienți.

- In Timiș au fost depistate, in 24 de ore, 79 de persoane cu Covid-19. Timișoara iși Lugojul sunt pe primele locuri la numarul de cazuri noi. 79 de cazuri de Covid-19 au fost confirmate in județul Timiș, in ultimele 24 de ore. Cele 79 de persoane nou depistate sunt din Timișoara – 33, Lugoj – ... The…

- Numarul de infectari cu coronavirus intr-o zi ramane ridicat la nivelul judetului Timis. Au fost 57 de persoane diagnosticate, in ultimele 24 de ore, dintre care 32 sunt din Timisoara. Cele 57de persoane infectate din Timis sunt din: Timișoara – 32; Giroc -5; Parța -4; Lugoj-3; Pesac, Ohaba Forgaci…

- In Timiș au fost depistate, in ultimele 24 de ore, 40 de persoane cu Covid-19, cele mai multe la Timișoara – 29. Conform Instituției Prefectului, in Timiș, rata de infectare este de sub 0,50 la mia de locuitori.

- Alte 1.365 de cazuri noi de COVID-19 au fost anuntate sambata de Grupul de Comunicare Strategica, bilantul imbolnavirilor fiind de 85.833. Au fost inregistrate 32 de noi decese. La ATI sunt internate 490 persoane. In Timiș au fost inregistrate 45 cazuri noi și trei decese. Cele 45 de persoane sunt din…

- In urma cu cateva zile, medicul Virgil Musta, de la Spitalul Victor Babeș, anunța ca in Timișoara nu mai sunt locuri la ATI. De altfel, Musta face parte din comitetul național care gestioneaza epidemia de coronavirus. Insa, lucrurile nu sunt nici pe departe pe atat de grave pe cat vrea Musta sa para.…

- Abatorul Smithfield de langa Timișoara a fost inchis pentru șapte zile, au decis autoritațile sanitare. 93 de angajați au Covid-19, dupa ce opt angajați vietnamezi au fost confirmați cu coronavirus. Doar in ultimele 24 de ore au fost depistate 56 de persoane infectate. DSP Timiș anunța inchiderea abatorului…