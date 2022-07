Noua fiță culinară. Locul din București unde poți servi acum supă cremă de mici Credeai ca le-ai vazut pe toate in materie de mancaruri? Ei bine, afla ca exista supa crema de mici și se gasește de vanzare in Capitala, intr-o zona frecventata de mulți bucureșteni. Preparatul inedit are trei ingrediente și se afla in meniul unui restaurant din zona Obor (Sectorul 2). Rețeta este facuta din mici pasați, […] The post Noua fița culinara. Locul din București unde poți servi acum supa crema de mici appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

