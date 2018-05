Noua facilitate daca iti faci rovinieta online Soferii care isi achita rovinieta sau peajul online vor fi notificati prin e-mail cu 2 zile inainte de expirarea valabilitatii acestora.



CNAIR anunta, intr-un comunicat remis Ziare.com, ca de noua facilitate vor beneficia toti cei care isi fac cont pe www.erovinieta.ro.



Notificarea se transmite la adresa de e-mail utilizata la crearea contului de acces in portal pentru rovinietele cu valabilitate mai mare sau egala de 30 zile.



"Precizam ca, pentru utilizatorii care au deja cont de utilizator, aceasta facilitate trebuie activata din sectiunea Profil, prin bifarea casutei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

