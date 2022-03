Mercedes-Benz detine active de 2 miliarde de euro, care ar putea fi puse in pericol de propunerile Rusiei de nationalizare a proprietatilor firmelor straine care pleaca din cauza invaziei sale in Ucraina, a spus producatorul german de automobile premium, transmite Reuters. Compania a afirmat in raportul sau anual publicat vineri ca razboiul din Ucraina a creat o serie de riscuri, de la intreruperea productiei la aprovizionarea cu piese si energie sau chiar atacuri cibernetice. ”Aceste riscuri ar putea fi amplificate de potentiala expropriere a activelor filialelor rusesti”, a spus Mercedes-Benz.…