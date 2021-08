Nouă explozie de cazuri de CoVid-19 în BN! Avem și un deces In ultimele 24 de ore, in Bistrița-Nasaud, s-au inregistrat 38 de cazuri de CoVid-19, dupa efectuarea a 408 teste. Numarul cazurilor active a ajuns la 181, dintre care 37 sunt spitalizate, iar incidența la nivel de județ la 0,53 cazuri la mia de locuitori. De asemenea, un pacient a decedat. In același interval s-au vaccinat 216 persoane. La nivelul județului Bistrița-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situația epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 12.204 cazuri confirmate de CoVid-19; • 181 cazuri active (37 persoane izolate in spital, 144 izolate la domiciliu);… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

