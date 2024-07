Incepand cu data de 13 iulie 2024, calatoriile pe calea ferata din Romania devin mai ușoare pentru navetiști, deoarece acum sunt disponibile primele bilete și abonamente metropolitane. Acestea sunt valabile atat in regiunea București-Ilfov, cat și in celelalte reședințe de județ din țara, conform anunțului facut de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. […] The post Noua era a calatoriilor feroviare in Romania: Bilete și abonamente metropolitane appeared first on Puterea.ro .