- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) ia in calcul lansarea unor emisiuni de certificate, in cadrul Programului Tezaur, cu scadența la trei ani, dupa ce s-a incheiat pe 6 iulie cea cu termenul de cinci ani, au declarat pentru HotNews.ro surse din instituție.

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat luni 176 milioane lei de la banci, intr-o emisiune de obligatiuni in valoare totala de 300 milioane lei, cu scadenta la un an si o dobanda de 3,51% pe an. La licitatie au participat sase dealeri primari, valoarea totala a cererii fiind de 211 milioane…

- Titlurile de stat din emisiunea „Centenar” mai pot fi cumparate de la unitatile Postei doar joi, cu 1 leu bucata, perioada listarii fiind 15 iunie - 5 iulie 2018. Prin unitatile Trezoreriei Statului, mai pot fi cumparate astfel de titluri si vineri, 6 iulie. Dobanda pentru aceste plasamente este de…

- Ionel Popoviciu, din Ilfov, dar și alți cititori ne intreaba de unde pot sa achiziționeze titluri de stat in lei, emise in cadrul Programului Tezaur- Centenar, ce valoare au aceste titluri și ce dobanda primesc la scadența. Așa cum am mai relatat, Ministerul Finantelor Publice ( MFP ) a lansat, in data…

- Senatorul liberal Florin Cițu reacționeaza joi dimineața dupa ce Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat prima emisiune de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur - ediția Centenar. Titlurile au valoare de 1 leu, dobanda de 5% și scadența la cinci ani și sunt destinate exclusiv populației,…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat astazi 300 de milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu scadenta la 3 ani si o dobanda de 4,05% pe an. Volumul total al cererii a fost de 529 milioane lei, din care bancile au licitat in nume si cont propriu 498 milioane lei. La…

- Ministerul Finantelor Publice a lansat prima emisiune de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur - editia Centenar, cu valoarea de 1 leu, dobanda de 5% si scadenta la cinci ani, destinate exclusiv populatiei, potrivit unui comunicat al institutiei. Conform MFP, titlurile pot fi cumpărate de…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) recunoaște, printr-un comunicat de presa, ca titlurile de stat din cadrul Programului Tezaur – ediția Centenar sunt in forma dematerializata, nu pot fi rascumparate inainte de scadența, sunt netransferabile și nu se tranzacționeaza. De asemenea, anunța ca prețul acestora…