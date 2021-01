Stiri pe aceeasi tema

- 15 ianuarie 2021: Se implinesc 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, cel mai mare poet roman. Mihai Eminescu, cel mai mare poet roman sau poetul național al Romaniei s-a nascut 15 ianuarie 1850 la Botosani fiind al saptelea din cei 11 copii ai caminarului Gheorghe Eminovici, provenit dintr-o…

- Primaria Targu Mureș se alatura instituțiilor care vor marca vineri, 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale prin proiecții de tip laser avand ca tema poetul Mihai Eminescu. „Municipiul Targu Mureș se alatura demersului de la nivel național, prin care sarbatorim nașterea poetului Mihai Eminescu și Ziua…

- Municipiul Targu Mureș se alatura demersului de la nivel național, prin care se sarbatorește nașterea poetului Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale in data de 15 Ianuarie.. Astfel, la ora 18:00, se va face proiectarea unei imagini cu Mihai Eminescu și a mai multor poezii ale sale pe cladirea Teatrului…

- Inspectoratului Scolar Judetean Mures, in parteneriat cu Primaria municipiului Targu-Mureș și Biblioteca Judeteana Mures, organizeaza vineri, 15 ianuarie 2021, ora 12.30, evenimentul „LA STEAUA…" prilejuit de sarbatorirea Zilei Culturii Nationale si omagierea poetului Mihai Eminescu, la 171 de ani de…

- Reprezentanții Primariei municipiului Sighișoara au transmis vineri, 4 decembrie, faptul ca la inceputul anului 2014, s-a comandat intocmirea unei Documentanții de Avizare a Lucrarilor de Intervenție – DALI, privind intregul corp de cladiri care gazduiesc Biblioteca Municipala ,,Zaharia Boiu" și Casa…

- Ziua Naționala a Romaniei prilejuiește momente de sinceritate și aduceri aminte de cei care au contribuit la idealul de veacuri al tuturor romanilor, unirea intr-un singur stat. Printre cei care au marcat ziua de 1 Decembrie se numara și Najjar Amalia Alexia, președinte al Consiliului Școlar al Elevilor…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din Baia Mare s-a ales cu dosar penal pentru ultraj dupa ce ieri, 24 noiembrie, a accidentat un politist local pe strada Mihai Eminescu din municipiu. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca barbatul ar fi oprit neregulamentar autoturismul proprietate personala,…

- „Guvernul liberal Orban implinește astazi un an de guvernare, un an de guvernare in slujba romanilor. Cu susținerea Președintelui Klaus Iohannis, ne-am asumat guvernarea in cea mai grea perioada pentru Romania din ultimii 30 ani. A fost ca la razboi. Ne-am luptat cu mainile goale, de partea romanilor,…