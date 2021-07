Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 57 de oameni s-au inecat luni, dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat in Marea Mediterana, in largul orasului libian Khums, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) citata de dpa și Agerpres . Potrivit purtatoarei de cuvant a OIM Safa Msehli, mai multi supravietuitori…

- Cel putin 57 de oameni s-au inecat luni cand ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat in Marea Mediterana, in largul orasului libian Khums, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) citata de dpa. Mai multi supravietuitori au fost adusi la tarm de pescari si garzile de coasta,…

- Cel putin 57 de oameni s-au inecat luni cand ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat in Marea Mediterana, in largul orasului libian Khums, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) citata de dpa.

- Patruzeci si trei de migranti s-au inecat dupa ce ambarcatiunea cu care incercau sa ajunga in Europa traversand Marea Mediterana s-a scufundat, a anuntat Semiluna Rosie Tunisiana, potrivit bbc.com.

- Cel putin 43 de migranti s-au inecat in naufragiul unui vas in largul Tunisiei, pe cand incercau sa traverseze Marea Mediterana, dinspre Libia catre Italia, iar 84 au fost salvati, a declarat sambata pentru Reuters filiala tunisiana a Semilunii Rosii.

- Uniunea Europeana nu se simte responsabila pentru moartea numerosilor migranti in apele Marii Mediterane, care incearca sa ajunga din Africa in Europa, a declarat vineri Comisia Europeana, dupa ce Biroul Inaltului comisar ONU pentru drepturile omului daduse publicitatii miercuri un raport in care…

- O organizație caritabila spaniola a publicat o serie de fotografii in care apar femei și copii morți, aduși la mal de valuri, pe o plaja din Libia, informeaza BBC . Organizația non-guvernamentala Proactiva Open Arms a primit fotografiile din Libia și susține ca in ele apar oameni care au incercat…

- O ambarcatiune care a plecat din Libia catre Europa a naufragiat cu aproximativ 90 de persoane la bord, iar aproximativ 30 de au fost salvate marti, in largul Tunisiei, a anuntat Ministerul tunisian al Apararii, relateaza AFP.