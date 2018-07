Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au murit (aveau 16, respetiv 19 ani) si alti doi au fost raniti, in timpul noptii de joi spre vineri, in urma unui accident produs pe E85 , in zona popasului Tamboesti, judetul Vrancea. Masina in care se aflau a derapat si a lovit un cap de pod. Read More...

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, ordonanța de urgența pentru alocarea C.N. Unifarm S.A. din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a peste 44 de milioane de lei pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, anunța Administrația Prezidențiala.

- Ampla campanie pro-vaccinare desfașurata in ultimul an de Evenimentul zilei iși arata roadele! Patru ani i-au trebuit statului roman sa gaseasca fonduri ca sa achiziționeze cel mai bun vaccin de pe piața (din cele doua existente) care previne apariția unor boli grave, de prea multe ori mortale, provocate…

- Începând cu ziua de astazi, postul de televiziune unionist, 10TV, își suspenda activitatea pe o perioada nedeterminata. Anunțul a fost facut pe Facebook de Alina Panico, prezentatoarea buletinului de știri al instituției. Mai jos puteți citi mesajul integral postat…

- Potrivit celor mai noi informații, cei noua romani morti in accidentul din Ungaria – sapte barbati si doua femei – au lasat in urma lor 35 de copii orfani. Micuții vor invața sa traiasca de acum fara cei care le-au dat viața. Toate astea vin dupa ce oricum viața a fost cruda cu ei, iar […] The post…

- Un cetatean indian, sechestrat de doi romani, a murit dupa ce a incercat sa scape.Cetateanul indian a iesit pe balconul locuintei in care se afla si a incercat sa treaca prin exterior la o alta fereastra, context in care a cazut de la 14 metri.

- Opt militari din Batalionul 30 Protectia Fortei „Vulturii Carpatilor” din Campulung Muscel au fost raniti luni, in Afganistan, dupa ce au fost prinsi intr-un atac sinucigas, anunta Ministerul Apararii Nationale. 11 copiii au fost ucisi in urma atacului. Militarii raniti au intre 34 si 43 de ani si sunt…

- Tehnologia ne-a acaparat complet, astfel ca in viața de zi cu zi nimeni nu-și poate imagina viața fara telefonul mobil, tableta sau laptop. Ca o consecința a utilizarii excesive a gadgeturilor, in Suedia a aparut un nou semn de circulație, scrie ziarulnational.md. Acesta a fost amplasat…