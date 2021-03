Peste 90% dintre romani intentioneaza sa calatoreasca incepand cu perioada Pastelui si pana la finalul verii, releva un studiu realizat, in luna martie, de o platforma de rezervari hoteliere. Un sfert dintre respondenti au o rezervare ferma sau sunt in procesul de a rezerva o vacanta pentru perioada urmatoare, in contextul in care tot mai multi romani sunt vaccinati, iar imunitatea nou dobandita ar putea duce la scaderea ratei de infectare cu COVID-19, conform Travelminit.ro. Noua din zece romani (90%) prefera sa isi planifice din timp concediile si achita vacanta cu cel putin o luna inainte de…