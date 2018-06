Stiri pe aceeasi tema

- România a importat, în primele doua luni din 2018, carne si preparate din carne în valoare de 124,8 milioane de euro, în crestere cu aproape 27%, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). În schimb, exporturile de carne si…

- ING Bank Romania a anuntat joi o crestere de 32% a veniturilor in primele trei luni ale acestui an, pana la 425 milioane lei, in contextul in care numarul de clienti activi a crescut cu 15%, informeaza news.ro.”Numarul de clienti activi a crescut cu 15% comparativ cu aceeasi perioada a anului…

- Timisoreana este cel mai vandut brand de bere din Romania si marca romaneasca din sectorul bunurilor de larg consum (FMCG) cu cel mai ridicat nivel al vanzarilor, respectiv 200 mil. euro anul trecut.

- Principalele resurse de energie primara in trimestrul I 2018, au totalizat 8932,2 mii tone echivalent petrol (tep), in creștere cu 455,3 mii tep fata de trimestrul I 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Productia interna a insumat 5403,2 mii tep, in scadere…

- In trimestrul I 2018, resursele de energie primara au crescut cu 5,4%, iar cele de energie electrica - cu 0,5% fata de trimestrul I 2017. Consumul de energie electrica a crescut cu 2,7%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Principalele resurse de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat joi ca "sub nicio forma" nu este de acord cu ideea ca inflatia ar fi generata de politicile de crestere a veniturilor romanilor. El a precizat ca inflatia din Romania este de 1,6%, sub media din UE, si a vorbit,…

- Resursele de energie primara au crescut in primele doua luni ale anului cu 1,3%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 1,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Resursele de energie primara au crescut…