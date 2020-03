Nouă din cele mai vândute 10 smartphone-uri anul trecut sunt produse de Apple şi Samsung Noua din cele mai vandute 10 smartphone-uri anul trecut sunt produse de Apple si Samsung iPhone XR si iPhone 11 au fost cele mai vandute smartphone-uri anul trecut, cu Apple avand 6 modele in topul vanzarilor pe 2019. Clasamentul realizat de Counterpoint Research mai cuprinde 3 modele Samsung din seria Galaxy A şi un Oppo A5. iPhone XR, liderul de anul trecut, a avut 3% din piaţă. iPhone 11, locul 2 după vânzări, a avut o cotă de 2,1%, în vreme ce restul modelelor au fost sub două procente. Samsung nu a reuşit să aducă în acest… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

