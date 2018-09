N.D. Plecand de la principiul ca niciodata nu este prea tarziu pentru a merge la scoala, indiferent ce ti-a rezervat viata, noul an scolar a venit, pe 10 septembrie, si pentru noua persoane aflate dupa gratii in Penitenciarul din Ploiesti. Potrivit unui comunicat transmis de reprezentanții instituției amintite, la inceputul acestei saptamani, un grup format din noua persoane private de libertate adulte, aflate in clasele I-IV, au inceput cursurile de școlarizare, in cadrul programului “A doua șansa “. Activitatea de școlarizare, care se va realiza in unitatea de detenție mentionata, se face in…