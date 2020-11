Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, la sediul MAI, a loc o conferinta de presa sustinuta de Raed Arafat.Consiliul National pentru Situatii de Urgente a aprobat o serie de masuri care vor ajunge in sedinta de guvern si de luni se pare ca vor fi aplicateAseara, presedintele Klaus Iohannis anunta ca ieri "am avut astazi…

- In contextul creșterii constante a numarului de infectari cu noul coronavirus, noi restricții au fost instaurate. Cele mai dure au avut loc la nivelul industriei HoReCa. Și in cazul cetațenilor care vor sa intre in țara, reprezentanții Aeroportului Otopeni au impus o noua declarație pe proprie raspundere,…

- Parinții nu vor mai da declarație pe propria raspundere cand iși vor trimite copiii la școala din 14 septembrie, așa cum prevad normele pentru inceperea anului puse in dezbatere de Ministerul Sanatații, a subliniat luni ministrul Educației, Monica Anisie. Monica Anisie a declarat pentru StiriEdu.ro ca…

- Parinții nu vor mai da declarație pe propria raspundere cand iși vor trimite copiii la școala din 14 septembrie, așa cum prevad normele pentru inceperea anului puse in dezbatere de Ministerul Sanatații, a subliniat luni ministrul Educației, Monica Anisie.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca parintii trebuie sa completeze declaratia pe propria raspundere atunci cand copilul lor va merge la scoala, insa nu exista pretentica ca parintele sa se erijeze in medic, informeaza Agerpres. "Cand intram intr-un spital, cand intram intr-o unitate medicala,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a venit cu precizari referitoare la declarația pe proprie raspundere pe care parinții ar urma sa o semneze din toamna cand iși trimit copiii la școala. Monica Anisie, a declarat, joi seara la TVR 1, ca declarația pe proprie raspundere pe care parinții trebuie sa o…

- Ministerul Sanatatii a publicat conditiile de incepere a noului an scolar si de organizare a cursurilor in perioada pandemiei. Potrivit draftului ordinului intocmit de Ministerul Sanatatii, parintii sunt obligati sa semneze o declaratie pe proprie raspundere „la inceputul fiecarui ciclu de prezenta…

- Anul școlar va incepe cu totul altfel, atat pentru copii, cat și pentru parinți. Elevii trebuie sa prezinte in prima zi de școala – 14 septembrie – o declarație pe propria raspundere semnata de parinți, care iși asuma ca, in ultimele 14 zile, copilul nu a prezentat simptome specifice unei afectiuni…